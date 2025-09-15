Çöp polisi devrede

Kontroller özellikle Reutlingen, Freudenstadt, Magdeburg, Dessau Rosslau ve Schmalkalden-Meiningen gibi bölgelerde yapılacak. Bazı şehirlerde çöp kamyonları, yanlış atık atıldığını otomatik olarak tespit eden sensörlerle donatıldı.

Yanlış doldurulan kutular boşaltılmayacak, kırmızı kart uyarısı gelecek ya da ek ücretle özel boşaltma yapılacak. Örneğin Reutlingen'de 240 litrelik özel boşaltma bedeli 83,90 Euro.

Biyolojik atıkların atıldığı çöp bidonlarına yalnızca organik mutfak artıkları (meyve, sebze, kahve telvesi, ekmek, yemek artıkları), bahçe atıkları (yaprak, çim, çiçek) ve az miktarda kağıt girebiliyor. Hayvan dışkıları ise kesinlikle yasak.

Biyolojik atıkların atılabildiği çöp bidonuna yanlış çöp atanların bidonu boşaltılmayacak ve mühürlenecek. Bu kişilere ayrıca 83,90 Euro ceza kesilecek.