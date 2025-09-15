Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.9.2025 14:35

Çöp polisi devrede

Almanya’da 15 Eylül’den itibaren bazı bölgelerde çöp polisi iş başında. 100’den fazla atık yönetim şirketi, mutfak ve bahçe atıklarının toplanmasında sıkı denetimlere başlıyor. Yetkililerin amacı, yeni yürürlüğe giren Biyoatık Yönetmeliğini uygulamak ve çöp kutularındaki yabancı madde oranını yüzde 3’ün, plastik oranını ise yüzde 1’in altına çekmek.

İsmail EREL
Kontroller özellikle Reutlingen, Freudenstadt, Magdeburg, Dessau Rosslau ve Schmalkalden-Meiningen gibi bölgelerde yapılacak. Bazı şehirlerde çöp kamyonları, yanlış atık atıldığını otomatik olarak tespit eden sensörlerle donatıldı.

Yanlış doldurulan kutular boşaltılmayacak, kırmızı kart uyarısı gelecek ya da ek ücretle özel boşaltma yapılacak. Örneğin Reutlingen'de 240 litrelik özel boşaltma bedeli 83,90 Euro.

Biyolojik atıkların atıldığı çöp bidonlarına yalnızca organik mutfak artıkları (meyve, sebze, kahve telvesi, ekmek, yemek artıkları), bahçe atıkları (yaprak, çim, çiçek) ve az miktarda kağıt girebiliyor. Hayvan dışkıları ise kesinlikle yasak.

Biyolojik atıkların atılabildiği çöp bidonuna yanlış çöp atanların bidonu boşaltılmayacak ve mühürlenecek. Bu kişilere ayrıca 83,90 Euro ceza kesilecek.

