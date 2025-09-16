Almanya’da eczane krizi

Sadece 2024 yılında 500'den fazla eczanenin kapısına kilit vurulduğu açıklanırken, Almanya Eczacılar Birliği (ABDA) Başkanı Thomas Preis, "An itibariyle ülkede sadece 17 bin 41 eczane bulunuyor. Bu, yaklaşık 50 yılın en düşük seviyesi. Durum özellikle kırsal bölgelerde kritik. Sağlık hizmeti ciddi şekilde tehlikede. Birçok bölge artık yaşanabilir mesafede eczane barındırmıyor. Acil ilaca ihtiyaç duyanlar, kimi zaman 10, 20 kilometre veya daha fazla yol kat etmek zorunda kalıyor" dedi.

Bazı uzmanlar durumu dünyaca ünlü Kodak firmasıyla karşılaştırdı ve, "Dijital dönüşümü kaçıran dev firma, piyasadan silindi. Benzer bir kader eczaneleri de bekleyebilir. Zira milyonlarca Alman ilaçlarını online sipariş ediyor. Ancak eczaneler yalnızca ilaç satışı yapmıyor, yerel erişim ve acil tedavi hizmeti sunuyorlar. Eczaneler temel kamu hizmetinin bir parçasıdır, gaz, su ve elektrik kadar önemlidir. Gece yüksek ateşli çocuklarıyla eczane önünde bekleyen aileler, iki gün sonra teslim edilen online ilaçla yetinemez. Özellikle reçeteli ilaçlarda, kişisel danışmanlık kritik. Doz ayarlamaları, yan etkiler ve ilaç etkileşimleri burada önemli rol oynuyor" diye konuştu.