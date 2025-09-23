Türkiye sokağının tabelasını çaldılar

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde bulunan Hofheim'ın Eichelsdorf semtinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Eichelsdorf'ta "Türkiye'de" anlamına gelen "In der Türkei" sokağının isim levhası çalındı. Polis, olayın gece meydana geldiğini açıklarken, "Rottensteiner caddesi ile İn der Türkei caddesinin kesiştiği noktadaki isim tabelası çalınmış. Olayla ilgili tanıkların veya şüpheliler hakkında bilgisi olanların bize bilgi vermesini istiyoruz" dedi. Polis, çalınan levhanın bulunması için soruşturmayı sürdürürken, mahalle sakinleri de, "Bu levhanın çalınması gerçekten çok ilginç. Umarız kısa sürede bulunur" diye konuştu.