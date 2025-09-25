Otomotiv devi iflas başvurusunda Bulundu

Kiekert Yönetim Kurulu Başkanı Jerome Debreu, yaptığı açıklamada, "Yaptırımlardan etkilenen ortak, bize önemli pazarlara ve finansmana erişimimizi engelliyor, bu da faaliyetlerimizi ciddi şekilde tehdit ediyor" dedi. Yönetimin hedefi, Çinli ortağın şirketten çekilmesini sağlamak. Şirket, 2012 yılında Çinli otomotiv tedarikçisi Lingyun tarafından satın alınmıştı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Debreu ayrıca, ABD'nin yaptırım politikalarının büyük sipariş kayıplarına yol açtığını belirtti. Debreu, "Amerikan müşteriler daha önce verdikleri büyük siparişleri geri çekti, kredi derecelendirme kuruluşları Çinli ortak nedeniyle şirketi düşürdü ve bankalar yeni krediler vermeyi reddediyor" dedi. Geçici iflas süreci Wuppertal Mahkemesi tarafından başlatıldı. Geçici iflas yöneticisi Joachim Exner, operasyonel işleyişin tüm tesislerde normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

12 BİN İFLAS BİLDİRİLDİ

Almanya'daki yaklaşık 700 çalışanın maaşları Kasım ayına kadar iflas fonu aracılığıyla güvence altına alındı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki yabancı iştirakler bu süreçten etkilenmiyor. Şirket, dünya çapında otomotiv kilit sistemlerinde lider konumda. Kiekert, pazarın yüzde 21'ini elinde bulunduruyor ve dünya genelinde her üç araçtan birinde kilit sistemleri kullanılıyor. Şirketin toplamda 11 uluslararası lokasyonda yaklaşık 4 bin 500 çalışanı bulunuyor. Alman Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Almanya'da yılın ilk altı ayında toplam 12 bin 000 şirket iflas başvurusu yaparken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi.