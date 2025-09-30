Almanya’da 100 yaş üstü kişi sayısı artıyor

Almanya'da 100 yaşını aşan kişilerin sayısı hızla artıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre, 2024 yılı sonunda ülkede 100 yaş ve üzerinde yaklaşık 18 bin kişi yaşıyordu. Bu sayı, 2011'e kıyasla yüzde 24 artış anlamına geliyor. Ülkede 100 yaş ve üzerinde olan insanların en çok yaşadığı şehir ise Hamburg. Hamburg'da 10 bin kişi başına 2,9 oranında 100 yaş üstü insan yaşıyor. Saksonya Eyaleti'nde bu oran 2,6, Saarland'da ise 2,5. 100 yaş üzeri ve insanların en az yaşadığı eyalet ise Bavyera. 100 yaşını devirenlerin büyük çoğunluğu ise kadınlardan oluşuyor. 2024 sonunda 100 yaş üstü kişilerin yüzde 83,8'i kadın, yalnızca yüzde 16,2'si erkekti. 2011'de bu oran kadınlar lehine yüzde 87 düzeyindeydi. Dünya genelinde de uzun ömürlüler artıyor. 2011 yılında 10 bin kişi başına 0,4 oranında 100 yaş üstü insan yaşarken, 2024 sonunda bu oran 0,7'ye yükseldi. En fazla 100 yaş üstü insanın yaşadığı ülkeler ise Japonya (121 bin), ABD (70 bin) ve Çin (43 bin) olarak sıralandı.