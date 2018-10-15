HASAN KARAHALİLOĞLU

GEÇTİĞİMİZ hafta Avrupalı Türklerin yurtdışı borçlanma talebiyle ilgili çok sık sorulan soruları derleyip bunların cevaplarını yazmıştık. Bu sayımızda soruların ve cevapların ikinci bölümünü yayınlıyoruz.
SORU: Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır? Bunlardan "Türk vatandaşı olmak" şartı neyi ifade eder? Yurda dönüş şartı aranmakta mıdır?
Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; çifte vatandaş, Türk vatandaşı veya Bakanlar Kurulu izni ile Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Mavi kartlılara davasız olarak borçlanma hakkı 11.09.2014 tarihinde verildi. Borçlanmak için yurda dönüş şartı aranmamaktadır.
SORU: Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerde geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için hangi belgelerin eklenmesi gerekir?
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için;
Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartlarından,
Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgelerinden,
Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesinden,
Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden, durumlarına uygun olan belgenin SGK
'ya ibraz edilmesi gerekir. Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri yurtiçinde SGK üniteleri, yurtdışında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği ya da ataşeliklerinden temin edilebileceği gibi, www.sgk@ gov.tr Internet adresinden veya www.karahalilogluemeklilikmerkezi. com
adresinden indirilebilir
60 YAŞ İÇİN KAÇ GÜN GEREKİR?
Burhan / ALMANYA
02.07.1962
doğumluyum. Türkiye'de sigorta başlangıcım 01.01.1982... Gün olarak 2 bin 229 yatırılmış primim var. Almanya
'da işe başlangıç tarihim 14.04.1992. Askerliğimi 02.03.1982'de 20 ay olarak yaptım. Ne kadar yatırmam gerekiyor? Ne zaman emekli olurum?
TÜRKİYE'DE
çalışma başlangıcınıza göre askerlik borçlanması ile birlikte 61 bin 615 TL ödeyerek hemen emekli olabilirsiniz. Ancak çalışmanız yurtdışında devam edecek ise 29 bin 700 TL ödeyerek de 60 yaşında emekli olabilirsiniz.
EMEKLİ AYLIĞIM NE KADAR OLUR?
Muhittin / HOLLANDA
1967
yılı Şubat ayında
Türkiye'de doğdum. Haziran 1987 başlangıç tarihi ile 1400 günüm var. 1994 yılında 19 ay askerliğimi yaptım. 1995'ten itibaren Hollanda'da çalışmaktayım. Ne zaman ne kadar yatırarak emekli olabilirim? Hollanda'da çalışırken emekli maaşı alabilir miyim? Maaşım ne kadar olur?
TÜRKİYE'DEKİ
çalışma başlangıcınıza göre askerlik borçlanması ile birlikte 86 bin TL ödemeniz durumunda hemen emekli olabilirsiniz. Ancak çalışıyor ya da sosyal yardım alırken Türkiye'den aylık alamazsınız.