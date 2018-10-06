PINAR TIKIR

Okan adlı okurum ayrıldıktan sonra eşinin nafaka
talebine ilişkin bir soru yöneltmiş. Bu yazıda çocukların nafakasını ödeyebilmek için ek iş yükümlülüğünün olduğuna da değineceğim.
Soru şöyle: Eşimden yaklaşık üç ay önce ayrıldım. Eşim giderken biri dört, diğeri üç yaşında olan iki çocuğumuzu bende bıraktı.
Aradan üç hafta geçtikten sonra ikisini de götürdü.
Şimdi ise büyük oğlumuzu geri gönderdi.
Çocuktan dolayı çalışma saatlerimi azalttım ve gelirim 1900 eurodan 1500 euroya indi. Eşim de 450 euroluk işte çalışıyor. Eski eşim çocuk için benden nafaka talep ediyor.
Gençlik Dairesi ile görüşüp çözüm bulduk. İşverenim de bana imkân tanıdı.
Sizden öğrenmek istediğim sadece yanımda olmayan çocuğum için mi nafaka ödemeliyim, yoksa ikisi için de mi
?
Zorunluluk karsılıklı
Okan bey, öncelikle bize yöneltmiş
olduğunuz soru için teşekkür ederim,
fakat somut bir hesaplama yapılması,
bilgi eksikliğinden dolayı mümkün
değil. Ben size genel hatları ile bir cevap
vermek istiyorum. Normal şartlarda anne
veya baba en azından çocuklar için asgari
(Mindestkindestuntethalt) nafaka ücretini
ödemek için gayret göstermeleri, fazla para kazanabilecek iş bulmaları gerekiyor. Hatta ek iş bulma yükümlülükleri bile bulunmakta.
Yani siz
eşinizde kalan çocuğa, eşiniz de sizde
kalan çocuğa nafaka ödemek durumunda
kalıyor. Anlayacağınız nafaka zorunluluğu tek taraflı değildir.
Karşılıklı bir
nafaka hakkı söz konusudur. Gelir düzeyiniz çok yüksek olmuş olsaydı belki bu durumda eşinize bile nafaka ödemek zorunda kalabilirdiniz.
Ama ikinizin
de geliri çok yüksek olmadığından
dolayı, siz işinizi de diğer çocuk için azaltmak
durumunda kaldığınızdan ötürü, eşinize karşı ek bir yükümlülüğünüz söz konusu değildir.
İkinizin de birbirinize karşılıklı çocuk nafakası için yükümlülüğü olduğundan dolayı ve nafaka miktarları aynı olduğu için anlaşırsanız kimse kimseye nafaka ödemez
. Sonuçta bir el verir diğer el alır.
Herkese iyi hafta sonları dilerim...