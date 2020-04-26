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’da sokaklar hayvanlara kaldı

’ın Efeler ilçesinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kent meydanında ilginç görüntüler kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan meydanda görülen başı boş eşek, çevre binalarda oturan vatandaşları gülümsetti.Tüm dünyayı etkileyen korona virüsü ülkemizde de 2 bin kişinin üzerinde hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye’de de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması gerçekleştirilirken Aydın’da boş kalan sokak ve caddeler hayvanların rahatça dolaşabilmelerine imkan tanıdı. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de de her gün binlerce araç

Giriş Tarihi: 26.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 16:30 ABONE OL
Aydın’da sokaklar hayvanlara kaldı
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kent meydanında ilginç görüntüler kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan meydanda görülen başı boş eşek, çevre binalarda oturan vatandaşları gülümsetti.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüsü ülkemizde de 2 bin kişinin üzerinde hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye’de de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması gerçekleştirilirken Aydın’da boş kalan sokak ve caddeler hayvanların rahatça dolaşabilmelerine imkan tanıdı. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de de her gün binlerce araç ve yayanın gelip geçtiği kentin kalbi olan kent meydanında ilginç görüntüler kaydedildi. Başıboş bir eşek kent meydanına gelerek dolaştı. Çevre binalarda oturan vatandaşlar tarafından görüntülenen eşek bir süre meydanda vakit geçirdikten sonra gözden kayboldu.
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Aydın’da sokaklar hayvanlara kaldı
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