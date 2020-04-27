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Alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü polisin kovalamacası sonucu yakalandı.Olay saat 15.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saygın M. yönetimindeki 06 MRH 28 plakalı otomobil Şehit Fuat Kaplan karakolunun önünde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre kaçabilen sürücü, Güvercinada önünde Yunus ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan testte sürücü Saygın M.’nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüye dur ihtarına uymama ve alkollü araç kullandığı için cezai

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:30 ABONE OL
Alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay saat 15.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saygın M. yönetimindeki 06 MRH 28 plakalı otomobil Şehit Fuat Kaplan karakolunun önünde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre kaçabilen sürücü, Güvercinada önünde Yunus ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan testte sürücü Saygın M.’nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüye dur ihtarına uymama ve alkollü araç kullandığı için cezai işlem uygulandı.
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Alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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