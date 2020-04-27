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Tren Garı öksüz kaldı

Korona virüsü (Kovid-19) salgını sonrasında tren seferlerinin kısıtlanmasının ardından, Türkiye’nin ilk demiryolu hattının üzerinde bulunan Tren Garı öksüz kaldı.TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceğini bildirmesinin ardından Aydın’da il genelinde tren seferleri iptal edildi.Anadolu topraklarında 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan 130 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde bulunan Aydın Tren Garı’na bir aydan bu

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:30 ABONE OL
Aydın Tren Garı öksüz kaldı
Korona virüsü (Kovid-19) salgını sonrasında tren seferlerinin kısıtlanmasının ardından, Türkiye’nin ilk demiryolu hattının üzerinde bulunan Aydın Tren Garı öksüz kaldı.
TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceğini bildirmesinin ardından Aydın’da il genelinde tren seferleri iptal edildi.
Anadolu topraklarında 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan 130 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde bulunan Aydın Tren Garı’na bir aydan bu yana tren yanaşmadı. Günde 7-8 trenin yanaştığı garda şu an sessizlik hakim sürerken, korona virüs salgınının sona ermesinin ardından tren seferlerinin tekrar başlaması ile garın tekrar eski günlerine dönmesi bekleniyor.
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Aydın Tren Garı öksüz kaldı
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