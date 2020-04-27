Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Aydın Haberleri Kuşadası’ndaki trafik kazasında baba ve kızı yaralandı

Kuşadası’ndaki trafik kazasında baba ve kızı yaralandı

’ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi’nde motosikletin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı yaralandı.Kaza saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B., motosikleti ile bahçesinden çıkıp evine gitmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Motosikletin metrelerce sürüklendiğini gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Baba ve arkasında oturan kızı çağrılan ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve kızın durumunun iyi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:45 ABONE OL
Kuşadası’ndaki trafik kazasında baba ve kızı yaralandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi’nde motosikletin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B., motosikleti ile bahçesinden çıkıp evine gitmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Motosikletin metrelerce sürüklendiğini gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Baba ve arkasında oturan kızı çağrılan ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuşadası’ndaki trafik kazasında baba ve kızı yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA