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Otomobil hırsızı tutuklandı

’ın Kuşadası ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası’nda araç sahiplerini canından bezdiren otomobil hırsızının kimliğini sıkı takip sonucu belirledi. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek harekete geçti. Yapılan operasyonla otomobil faresi saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil faresi A.İ. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 20:00 ABONE OL
Otomobil hırsızı tutuklandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası’nda araç sahiplerini canından bezdiren otomobil hırsızının kimliğini sıkı takip sonucu belirledi. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek harekete geçti. Yapılan operasyonla otomobil faresi saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil faresi A.İ. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Otomobil hırsızı tutuklandı
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