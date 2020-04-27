Söke Esnaf Odası Başkanı Karataş küçük esnafın sıkıntılarını dile getirdi

Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Refik Karataş, küçük esnafın sorunlarını dile getirdi.Başkan Refik Karataş, "Söke bu zor günler geçirdiğimiz bu dönemde esnaf ve sanatkarı, şoför esnafını unutanları zamanı geldiğinde biz hiçççç hatırlamayacağız. Kahvehaneler kapalı lokantalar ve berberlerde kapalı, şoför esnafının kredi karları doldu, veresiye mazot alacak akaryakıt istasyonu arıyor. Bu zor günleri de aşacağız birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günler de bitecek. Herkese yeni haftada yeni umutlarla bol kazançlı sağlıklı bir hafta dilerim" dedi.