Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, koronavirüs salgını dolayısıyla ilçede oluşturulan maske dikim atölyesini ziyaret etti.Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün koordinesinde maske üretimine başlayan gönüllüleri ziyaret etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tufan Meşeli eşlik etti.Usta öğreticiler; Zekiye Sancaktar, Sibel Çelik Bilgen, Aslı Cangür, Çiçek İnan, Ebru Baran ve Hizmetli Aysun Keskin olmak üzere altı gönüllü kadının hizmet verdiği maske dikim atölyesi günlük 250 maske üretiyor. Koronavirüs nedeniyle Türkiye’nin artan maske ihtiyacına bir nebzede olsa katkıda bulunmak için çalışan gönüllü usta öğreticilerden, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Kurt, maske yapımına katkıda bulunan tüm kadınlara teşekkür etti.