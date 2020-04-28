Süt üreticisin en büyük sıkıntısı artan yem fiyatları oldu

Aydın’da 1979 yılında kurulan ve şu anda Türkiye’nin en büyük tarımsal üretim kooperatifleri arasında yer alan Nazilli ve Çevreleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Örkoop) Başkanı Ünal Önal, kooperatif olarak üretime ara vermeden devam ettiklerini ancak, Korona virüs vakasından sonra en büyük sıkıntılarının artan yem fiyatları olduğunu söyledi.Şu anda Nazilli ve çevresinde 2 bin 642 ortak ile üretim çalışmalarına devam ettiklerini ve şuan itibari ile günlük 320 ton süt aldıklarını kaydeden Başkan Ünal Önal, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere neden olan Kovid-19 vakasının ardından tarımsal üretimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kooperatif ortaklarımızla birlikte daha çok üretim için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak Korona virüs salgınından sonra maalesef süt üreticimiz artan yem fiyatlarından dolayı sıkıntıya düştü. Virüsten önce 80 lira olan 50 kilo yem çuvalının fiyatı son iki ayda peş peşe gelen 4 ayrı zam ile 100 TL’ye yükseldi. Bu da girdi maliyetinin yaklaşık yüzde 25 oranında artması demek. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde üreticiler olarak hiçbir şeyin hesabını yapmadan üretmeye devam ediyoruz ve daha çok üreteceğiz. Ancak devletten sadece işi aksayana değil bu zorlu süreçte daha çok üretmeye gayret gösteren üreticimize de destek vermesini bekliyoruz” dedi.Korona virüs salgının ardından tüm dünya ile kapılar kapanınca süt yemi üretimindeki hammadde girişlerindeki sıkıntıya paralel olarak hammadde fiyatları da yükseldi. Buna dövizdeki artış de eklenince ciddi bir zam geldi. Bu zorlu günlerde çözüm önerimiz süt fiyatlarının artması değil, tüketicinin daha kolay süte ulaşımının sağlanması için süt primlerinin arttırılmasını talep ediyoruz. Geçici olarak da olsa bu süreçte süte litrede verilen prim desteğinin 0,15 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesi üreticiye motive eder” diye konuştu.