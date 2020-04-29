Haberler Aydın Haberleri AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi tarafından Efeler İlçe Başkanlığı görevine atanan Hüsnü Elbir ilçe yönetim kurulu üyelerini açıkladı.İlçe yönetiminin 29 asıl üyesi şu isimlerden oluştu: Ayşegül Budaklı, Dilek Sarıkaya, Enes Kıvrak, Emine Gül, Emrah Yavuz, Kazım Yalçın, Mehmet Çıldırmaz, Mehmet Özgür, Mustafa Cünit Candaş, Sema Gaspak, Mustafa Kemal Aksongur, Mustafa Uludağ, Mustafa Kalfa, Mustafa Ali Uyar, Murat Yavuz, Muzaffer Koca, Orhan Arslan, Osman Gümüşhan, Ramazan Subaşı, Recep Bilal Aksu, Seracettin Demir, Serkan Bilen, Serkan Çetinoğlu, Seyhan Koyuncu, Şencan Polat

Giriş Tarihi: 29.4.2020 03:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 04:30 ABONE OL