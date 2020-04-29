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’da yağışlı hava etkili olacak

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:45 ABONE OL
Aydın’da yağışlı hava etkili olacak
Aydın’da yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da yarın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonraki saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 01 Mayıs Cuma günü parçalı bulutlu, 02 Mayıs ve 03 Mayıs tarihlerinde ise parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlı hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği ifade edildi.
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Aydın’da yağışlı hava etkili olacak
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