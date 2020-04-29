Kuşadası Ticaret Odası’ndan KOBİ’lere büyük nefes

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesi Kuşadası’nda tanıtıldı.Banka, bu hassas süreçte elini tekrar taşın altına koyarak, TOBB ve KGF desteğinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırıp, KOBİ’lere nefes aldıracak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Serdar Akdoğan, “Kovid-19 salgını nedeniyle üyelerimizin içinde bulunduğu finansal sorunların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) özel bir banka ve KGF ile imzaladığı düşük faizli kredi kullandırmaya yönelik protokole Oda olarak bizde katkı sağladık. Oda üyelerimiz üst limit 50.000 TL olmak üzere, 12 ay vadeli, brüt faiz oranı aylık yüzde 0,625, yıllık yüzde 7,50 faiz oranlı kredi kullanabilecekler. Üyelerimize, giderek zorlaşan ekonomik koşullar içerisinde düşük faizli bu kredinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.Nefes Kredisi Kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak ve müşterilerine daha sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla şubelerinin çalışma saatlerinin 09.00-17.00 arasında olacak şekilde yeniden düzenlendiğini hatırlattı.