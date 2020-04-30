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Apartman önüne park vatandaşları kızdırdı

’ın Efeler ilçesinde, aracını uzun süre park ettiği yerden almayan vatandaş, apartman sakinlerini isyan ettirdi.Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 209 sokakta uzun süre bina önünde park halinde kalan araç apartman sakinlerini kızdırdı. Apartman sakinlerinden bir vatandaş duruma isyan ederek araç sahibinden aracını bulunduğu yerden almasını istedi.'Ben sizin yüzünüzden arka sokağa park etmek zorunda değilim'Apartman sakinleri tarafından yazılarak aracın ön camındaki sileceğinin altına bırakılan not görenleri şaşırttı. Park halindeki araç sahibine ithafen yazılan notta şu ifadeler yer

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:45 ABONE OL
Apartman önüne park vatandaşları kızdırdı
Aydın’ın Efeler ilçesinde, aracını uzun süre park ettiği yerden almayan vatandaş, apartman sakinlerini isyan ettirdi.
Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 209 sokakta uzun süre bina önünde park halinde kalan araç apartman sakinlerini kızdırdı. Apartman sakinlerinden bir vatandaş duruma isyan ederek araç sahibinden aracını bulunduğu yerden almasını istedi.
"Ben sizin yüzünüzden arka sokağa park etmek zorunda değilim"
Apartman sakinleri tarafından yazılarak aracın ön camındaki sileceğinin altına bırakılan not görenleri şaşırttı. Park halindeki araç sahibine ithafen yazılan notta şu ifadeler yer aldı;
"Arkadaşım, aracın yaklaşık bir haftadır binanın önünde. Kendi Aracımızı park edecek yer bulamıyoruz. Çocuklarımız var ve bir çocuğum daha bebek. Hastalık oluyor, sağlık oluyor. Ben sizin yüzünüzden iki üç sokak arkaya park etmek zorunda değilim. Lütfen aracınızı çeker misiniz? Otoparkınız varsa, rica ederim otoparkınıza koyun."
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Apartman önüne park vatandaşları kızdırdı
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