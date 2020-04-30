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Kuşadası’nda aranan 2 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:30 ABONE OL
Kuşadası’nda aranan 2 kişi yakalandı
Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği yol uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki yol uygulamasında bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü M.N’nin yapılan GBT sorgulamasında mahkemece “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” ve “ Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca sürücüye kask kullanmamak, ehliyet ve ruhsat bulundurmamak ile plakasız araç kullanmak gibi suçlardan da toplam 8 bin 264 TL idari para cezası uyguladı.
Bu arada, şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, Türkmen mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Söz konusu şüphelinin yapılan sorgulamasında mahkemece “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak ,Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak “suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.
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Kuşadası’nda aranan 2 kişi yakalandı
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