Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Aydın Haberleri Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu

Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi’ndeki eski bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’i ziyaret ederek tüm masraflarının Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını müjdeledi.Nazilli Belediyesi, geçtiğimiz gün ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından Ahbap Derneği’nin sosyal medya hesabında paylaşılan ve yerel gazetelerin konu aldığı Enver Yükselen’e yardım eli uzatacağını açıkladı.Zafer Mahallesi’ndeki eski ve yıkık bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’in kaldığı yerden alınarak 1+1 eve yerleştirileceğini

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:15 ABONE OL
Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi’ndeki eski bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’i ziyaret ederek tüm masraflarının Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını müjdeledi.
Nazilli Belediyesi, geçtiğimiz gün ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından Ahbap Derneği’nin sosyal medya hesabında paylaşılan ve yerel gazetelerin konu aldığı Enver Yükselen’e yardım eli uzatacağını açıkladı.
Zafer Mahallesi’ndeki eski ve yıkık bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’in kaldığı yerden alınarak 1+1 eve yerleştirileceğini söyleyen Başkan Özcan, “Amcamızın tüm beyaz eşya ve mobilya ihtiyacını karşılayacağız. Aydın Ahbap ailesine ve kıymetli sanatçımız Haluk Levent’e ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir kere daha gördük ki biz birlikte çok güçlüyüz” dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA