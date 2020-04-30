Vali Köşger, karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, korona virüsü salgını dolayısıyla yurt dışından getirilerek Aydın’da karantinaya alınan vatandaşları ziyaret etti.Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla Senegal, Malezya, Singapur, Nijerya ve Gana’dan getirilen vatandaşlar Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK Adnan Menderes Yurdu’na yerleştirilerek karantina altına alındı.Yurt dışından getirilerek Aydın’daki yurtlara yerleştirilen vatandaşları Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ziyaret etti. 14 gün gözetim altında tutulacak vatandaşları ziyaret eden Vali Köşger, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vali Köşger, vatandaşlarla tek tek ilgilenip bir süre sohbet etti.Gözetim altında bulunan vatandaşlar ise Vali Köşger’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.