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YDS / YÖKDİL online kolay soru çözüm teknikleri semineri gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nimet Çavuş tarafından verilen, YDS / YÖKDİL Online Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri gerçekleştirildi.Covid-19 salgını nedeniyle evde kalarak günlerini geçirmek zorunda kalan öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere katkı sağlamak amacıyla online olarak gerçekleşen eğitimde YDS ve YÖKDİL’de çıkabilecek soru örneklerinin kolay soru çözüm teknikleri anlatıldı.Didim Meslek Yüksekokulu ve ADÜZEM iş birliği ile gerçekleşen üç saatlik eğitime yaklaşık 200 kişi katıldı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:00 ABONE OL
YDS / YÖKDİL online kolay soru çözüm teknikleri semineri gerçekleştirildi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nimet Çavuş tarafından verilen, YDS / YÖKDİL Online Kolay Soru Çözüm Teknikleri Semineri gerçekleştirildi.
Covid-19 salgını nedeniyle evde kalarak günlerini geçirmek zorunda kalan öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere katkı sağlamak amacıyla online olarak gerçekleşen eğitimde YDS ve YÖKDİL’de çıkabilecek soru örneklerinin kolay soru çözüm teknikleri anlatıldı.
Didim Meslek Yüksekokulu ve ADÜZEM iş birliği ile gerçekleşen üç saatlik eğitime yaklaşık 200 kişi katıldı.
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YDS / YÖKDİL online kolay soru çözüm teknikleri semineri gerçekleştirildi
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