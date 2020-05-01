Başkan Özcan 1 Mayıs’ta doğan emekçileri unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Mayıs’ta doğan ve koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan emekçilere sürpriz yaptı.İlk olarak 5 dönemdir Sümer Mahalle Muhtarlığı yapan ve 72 yaşına giren emekli Sümerbank işçisi Halil Erdoğan Dilbaz’ın evine giderek sürpriz yapan Başkan Özcan, ardından Sümerbank Kampüsü’nde çalışan personellerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı.Nazilli Vefa Sosyal Destek Hattı’nı arayarak Başkan Özcan’a yazdığı mektubu ileten 60 yaşındaki Aysel Bilgin ise kronik rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamadığını, 1 Mayıs’ta doğduğunu ve yardım istediğini bildirdi.Durumu haber alan Başkan Özcan, 40 yıldır hiç doğum günü kutlanmayan ev hanımı Aysel teyzeyi Kurtuluş Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı.Başkan Özcan’ın sürprizi karşısında göz yaşlarını tutamayan Aysel Bilgin, "40 yıl sonra ilk kez doğum günümü kutladım, yeniden doğmuş gibi oldum. Kürşat evladıma çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti. İyi ki onu belediye reisi yapmışız. Oylarımız helal olsun" diye konuştu.Yeni Mahalle’de oturan eski belediye personeli ve engelli Ali Bacaksız’ın da evine giderek doğum gününü kutlayan Başkan Özcan, "Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımızın zor günler yaşadığını, hem ekonomik hem de sosyal anlamda bunaldığını biliyoruz. Aldığımız tedbirlerin karşılığını görmeye başladık. Halkımızın biraz daha sabırlı olması ve tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Ancak hem sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlarımıza sürpriz yaparak yeni yaşlarını kutlamak, biraz olsun da moral vermek istedik. Bir kez daha 1 Mayıs’ta doğan tüm hemşehrimin ad günlerini kutluyor, sevdikleriyle sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.