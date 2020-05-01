KUTO Başkanı Akdoğan, turizm bölgelerinin sorunlarını Bakan Pekcan’a iletti

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla, Webinar sistemi üzerinden gerçekleşen bilgilendirme toplantısına katılarak, turizm bölgelerindeki sorunları Bakan Pekcan’a iletti.Salgın nedeniyle içinde bulunulan süreçte, talepler doğrultusunda Devlet tarafından hayata geçirilen Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle; Çek Ödeme Destek Paketi, İşe Devam Desteği Kredisi, TOBB Nefes Kredisi, Can Suyu Kredisi ve iş dünyasına yönelik finansal imkanlar ve çeşitli destekler için teşekkür eden Akdoğan; hayata geçen krediler esnafımız için çok önemli, ama süreç böyle devam ederse hibe destekleri de gündeme alınmalı dedi.365 Oda-Borsa başkanları ile 61 Sektör Meclisi başkanlarına yönelik gerçekleşen bilgilendirme toplantısında söz alarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birebir görüşen Akdoğan, aynı zamanda turizm bölgelerindeki kiralık işyerlerinin kiraları hakkındaki sorunu da gündeme getirdi. Akdoğan bu konuda yaptığı açıklamada; "Devletimiz koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok desteği hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Bilindiği üzere salgın nedeniyle ilçemizde pek çok işyeri kapalı bulunuyor. İçinde bulunduğumuz durum, Nisan 2020 sonuna kadar mücbir sebep ilan edilmiş olsa da, özellikle kira ödemeleri konusu net değil ve sadece ötelemeden bahsediliyor. Salgınla ilgili en erken Mayıs ayı içerisinde normalleşme sürecine girileceği öngörülse de, 2020 turizm sezonu için beklenen gelir seviyesine ulaşılması çok güç görünüyor.Hizmet sektöründe her geçen gün kayıptır ve telafisi yoktur. Somut bir malı elinizde tutabilir, daha sonraki aylarda hatta 2021’de dahi satarak geri dönüş sağlayabilirsiniz. Ancak, hizmet sektöründe geride bıraktığımız Mart, Nisan ve içinde bulunduğumuz Mayıs 2020 aylarında satılabilecek hizmetleri, bir daha satma şansı yoktur ve bu aylar tamamen kayıptır. Önümüzdeki diğer ayların da ne olacağı net değildir. Özetlersek, münferit mücbir sebepler nedeniyle kiralar konusunda hukuki haklar olsa da, bunun zaman alacağı ve gereksiz bir adli yoğunluk yaşanacağı gerçektir. Bütün bunların yaşanması yerine, Devlet tarafından çıkarılacak kararname ile bu konular hakkaniyet çerçevesinde düzenlenebilir. Konuyla ilgili turizm bölgelerinde ağırlıklı yaşanan bu sorun, diğer tüm illerdeki hizmet sektörleri için de geçerlidir ve ortak sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle bu konuyu üst kuruluşumuz TOBB’a yazılı olarak iletmiştik. Diğer Oda-Borsa başkanları ile Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile webinar sistemi üzerinden bir araya geldiğimiz bilgilendirme toplantısında, söz alarak bu konuyu da Bakanımıza bizzat iletme fırsatı buldum. Konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve yakında bu konuda açıklama yapacaklarını söyleyen Bakanımıza ve TOBB Başkanımıza bu fırsat için teşekkür ediyorum" dedi.