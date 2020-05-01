Haberler Aydın Haberleri Söke’de kaza ucuz atlatıldı

Söke’de kaza ucuz atlatıldı Söke-Kuşadası çevreyolu Ankara Evleri kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza aynı istikamette seyreden iki aracın aynı anda kavşağa girmek istemesi sonucu oluştu.Edinilen bilgiye göre; Taylan A. idaresindeki 34 JY 4232 otomobil ile Ferhat Y. yönetimindeki 10 LF 506 plakalı pikap kavşak içinde çarpıştı. Kazada, Pakize A., Berfin A ile sürücü Taylan A. hafif şekilde yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 01:15 ABONE OL