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Söke’de kaza ucuz atlatıldı

Söke-Kuşadası çevreyolu Ankara Evleri kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza aynı istikamette seyreden iki aracın aynı anda kavşağa girmek istemesi sonucu oluştu.Edinilen bilgiye göre; Taylan A. idaresindeki 34 JY 4232 otomobil ile Ferhat Y. yönetimindeki 10 LF 506 plakalı pikap kavşak içinde çarpıştı. Kazada, Pakize A., Berfin A ile sürücü Taylan A. hafif şekilde yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 01:15 ABONE OL
Söke’de kaza ucuz atlatıldı
Söke-Kuşadası çevreyolu Ankara Evleri kavşağında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza aynı istikamette seyreden iki aracın aynı anda kavşağa girmek istemesi sonucu oluştu.
Edinilen bilgiye göre; Taylan A. idaresindeki 34 JY 4232 otomobil ile Ferhat Y. yönetimindeki 10 LF 506 plakalı pikap kavşak içinde çarpıştı. Kazada, Pakize A., Berfin A ile sürücü Taylan A. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Söke’de kaza ucuz atlatıldı
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