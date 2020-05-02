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’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 16:15 ABONE OL
Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il merkezi ve doğu ilçelerinde(Germencik, İncirliova, Koçarlı, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine, Karpuzlu ve Köşk) yerel olarak kuvvetli (21-40 kg/m) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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