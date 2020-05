Aydın’da eczaneler 1 haftada 1,5 milyon maske dağıttı

AYDIN (İHA) – 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, il genelindeki eczanelerin bir haftada bir buçuk milyon maske dağıttığını belirtti.Oda Başkanı Sefa Karaarslan, yaptığı açıklamada; “Ülkemizde korona virüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde devletimizin aldığı tedbirlerle elde edilen olumlu sonuçlar gelecek adına ümit vaat ediyor. Bu süreçte halkımızın sağduyusu ve tedbirlere uyumu sağlıklı ve özgürce sosyalleşebileceğimiz günlere bir an önce ulaşabilmek adına büyük önem arz ediyor. Salgınla mücadelede en önemli unsurlar; sosyal mesafeye dikkat edilmesi, hijyen kurallarına titizlikle uyulması ve özellikle hastane, market, banka, toplu taşıma gibi ortamlarda maske takılması olarak öne çıkıyor. Halkımızın ihtiyacı olan maskeler Devletimiz tarafından eczaneler aracılığı ile halkımıza ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Eczacılar bunu hiçbir maddi beklenti olmaksızın, gönüllü olarak, bir görev bilinci içinde ve özveriyle yerine getiriyorlar” dedi.Aydın’daki eczanelerin 20 Nisan’da maske dağıtımına başladığını anımsatan Karaarslan, “Sokağa çıkma yasağının olmadığı yedi günlük süre zarfında halkımıza bir buçuk milyon adet maske dağıtımı yapıldı. Bu da demek oluyor ki her eczane yaklaşık olarak günlük yüzer adet maskenin halkımıza ulaşmasını sağladı. Bu Pazartesi’den itibaren maske akışının devam etmesini ve aynı şekilde halkımızın ihtiyacı olan maskeleri onlara ulaştırmaya devam etmeyi umuyorum. Bu süreçte eczacılarımızın elinde maske kalmadığı, sistem izin vermediği ya da o an sistem çalışmadığı için bazı vatandaşlarımıza maske verilemedi. Bizler elimizde maske olduğu ve sistem izin verdiği sürece salgınla mücadelede üzerimize düşeni yapma bilinci ile halkımıza maske sunuyor olmaktan mutluluk duyacağız. Ancak elimizde maske olmadığında veya sistem izin vermiyorsa bize anlayış göstermelerini halkımızdan özellikle rica ediyorum. Maske için SMS gelmese de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, baba adı ve doğum tarihi bilgileri ile de sistem izin veriyorsa maske alınabiliyor. Ayrıca cep telefonlarına indirilecek ‘Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması ile de maske için talep ve kod oluşturmak mümkün. En kısa sürede bu zor günleri aşacağımız inancıyla sağlıklı günler diliyorum. Birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.