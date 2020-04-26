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Burhaniye’de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan imamlar çok sayıda vatandaşa yardım ederek takdir topladı. Grupta yer alan imamlar hazırladıkları 50 adet yiyecek paketini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.Burhaniye’de Kaymakam Hüseyin Öner’in öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan polis, jandarma, öğretmen, belediye görevlileri, bekçi ve imamlar sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşlara yardım için seferber oldu.Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan imamlar da kendi aralarında topladıkları para ile 50 adet yarım poşeti

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 13:45 ABONE OL
Burhaniye’de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldı
Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan imamlar çok sayıda vatandaşa yardım ederek takdir topladı. Grupta yer alan imamlar hazırladıkları 50 adet yiyecek paketini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.
Burhaniye’de Kaymakam Hüseyin Öner’in öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan polis, jandarma, öğretmen, belediye görevlileri, bekçi ve imamlar sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşlara yardım için seferber oldu.Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan imamlar da kendi aralarında topladıkları para ile 50 adet yarım poşeti hazırladı. Hazırlanan yardım poşetlerini ilçe merkezi ile Hacıbozlar, Hisar ve Börezli mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran imamlar takdir topladı. Ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu anlatan İmamlar, yardımların devam edeceğini anlattı. İmamların hazırladığı poşetlerde, çay ve şekerden pirince kadar değişik gıda maddeleri yer aldı.
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Burhaniye’de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldı
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