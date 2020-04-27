Ayvalık’ta pide 2 lira 50 kuruş

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ramazan aylarının simgesi olan pideyi yıllardır piyasa fiyatlarının 50 kuruş altında satmasıyla alım gücü dar vatandaşlara hizmet vermesiyle tanınan fırın bu yılda geleneği bozmadı.Ayvalık’ta fırınların 3 liradan satışa sunduğu ramazan pidesinin fiyatını 2.50 kuruş olarak belirleyen Palabahçe’deki fırın işletmecisi Yusuf Bilir, 50 kuruşluk bir indirimin bile kalabalık aileler için çok büyük bir önem taşıdığını savundu.Yıllardır bu düşünce ile işlettikleri simit fırınında ürettikleri ramazan pidesini her defasında 50 kuruş indirimli sattıklarını kaydeden Bilir, “Hele hele bu yıl dünyayı kasıp kavuran, ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok iş yerinin kapatılmak zorunda kalmasının ardından günübirlik işlerde çalışan; garson, inşaat işçisi, ayakkabı boyacısı gibi insanlar evlerine ekmek götüremez hale geldi. Allah razı olsun başta devletimizin bünyesindeki kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı firmalar bu insanlara yardım elini uzatarak en azından evlerinde tencerelerin kaynamasını sağladı. Bizde bu insanlara yönelik ekonomik gücümüz nispetinde indirimli pide satışını sürdürerek üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse de ömrümüz boyunca da bu uygulamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.