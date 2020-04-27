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Burhaniye’de sivrisinek mücadelesi devam ediyor

Burhaniye Belediyesi, haşere ve uçkun ilaçlama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Burhaniye Belediyesi yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte larva dönemine giren haşere ve uçkunlarla mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerini sıklaştırdı.Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 10 kişilik ekiple ilçe genelinde başta sulak alanlarda larva ilaçlaması yapan ekipler ayrıca kanal sisleme çalışmalarıyla da anaç uçkunlarla mücadele ediyor. Larva mücadelesinin haricinde yetişkin anaç sivrisineklere yönelik kanal sisleme işlemleri yapan ekipler, ayrıca olağanüstü bir durumda vatandaşlarında şikayetlerini değerlendirerek kara sinek, kene, bit, pire ve fareye yönelik

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:15 ABONE OL
Burhaniye’de sivrisinek mücadelesi devam ediyor
Burhaniye Belediyesi, haşere ve uçkun ilaçlama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Burhaniye Belediyesi yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte larva dönemine giren haşere ve uçkunlarla mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerini sıklaştırdı.
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 10 kişilik ekiple ilçe genelinde başta sulak alanlarda larva ilaçlaması yapan ekipler ayrıca kanal sisleme çalışmalarıyla da anaç uçkunlarla mücadele ediyor. Larva mücadelesinin haricinde yetişkin anaç sivrisineklere yönelik kanal sisleme işlemleri yapan ekipler, ayrıca olağanüstü bir durumda vatandaşlarında şikayetlerini değerlendirerek kara sinek, kene, bit, pire ve fareye yönelik ilaçlama çalışmaları yapıyor İlaçlama çalışmaları kapsamında ikişer adet ULV ve Mist Blowe sıcak sisleme makineleriyle aralıksız çalışmalar yapan ekipler Mayıs ayı itibariyle de gece uçkun mücadele araçlarıyla ilaçlamalarını gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla, yönetmeliğe uygun faaliyetler uygulayan ekipler, sulak alanlarda sivrisinek larvalarını yok etmek için larvasit uygulaması gerçekleştiriyor.
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Burhaniye’de sivrisinek mücadelesi devam ediyor
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