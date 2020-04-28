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Araç ile uyuşturucu getiren 2 kişiye operasyon

Edremit’den ’e uyuşturucu getiren 2 kişi polis ekipleri tarafından Karesi ilçesi girişinde yakalandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalara devam ediyor.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmasında Edremit ilçesinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç, Karesi ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 56 gram bonzai ile 94 adet ecstasy hap ele geçirildi.Uyuşturucu taşıyan araçta

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:15 ABONE OL
Araç ile uyuşturucu getiren 2 kişiye operasyon
Edremit’den Balıkesir’e uyuşturucu getiren 2 kişi polis ekipleri tarafından Karesi ilçesi girişinde yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalara devam ediyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmasında Edremit ilçesinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç, Karesi ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 56 gram bonzai ile 94 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Uyuşturucu taşıyan araçta bulunan K.K ve A.D isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.
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Araç ile uyuşturucu getiren 2 kişiye operasyon
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