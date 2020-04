BANÜ’den ihtiyaç sahibi öğrencilere gıda desteği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi, Covid 19 salgını nedeniyle evlerine gidemeyen ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine gıda ve temizlik maddesi yardımında bulundu.Kovid 19 salgını nedeniyle evlerine gidemeyen ve Bandırma’da ikamet etmeye devam eden ihtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından hayırseverlerin destekleriyle gıda ve temizlik maddelerinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen yardım organizasyonunda dağıtılan paketlerin her birinin içinde; 4 paket makarna, 1 kg bulgur, 1 paket çay, 1 kg un, 1 lt çiçek yağı, 2 lt süt, 1.5 kg tam yağlı peynir, 1 kg küp şeker, 45 adet yumurta, 6 kg pirinç, 1.600 gram kuşbaşı et, 1 bütün tavuk, 1 kutu sürme çikolata, 1 kavanoz reçel, ½ kilo zeytin; temizlik malzemesi olarak da şampuan, sabun, bulaşık deterjanı ve sıvı sabun ile Kovid 19 salgınına karşı maske ve eldiven de yardım paketinde yer aldı.Yardım paketlerinin imza karşılığında teslim edilmesi sonrasında, öğrenciler ve kendilerine verilen yardım malzemeleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi servis araçlarıyla evlerine ulaştırıldı.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, yaşanan bu olumsuz süreç içerisinde ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine her zaman destek olunacağını açıkladı.