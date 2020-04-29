Hayvan hırsızları köpekleri zehirleyerek, koyunları çaldı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, çoban köpeklerini zehirledikten sonra 53 koyunu çaldıkları tespit edilen 2 zanlı, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda operasyonla yakalandı.Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde İskele Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden H.T. İskele mahallesine 3 km uzaklıkta arazide etrafı çitle çevrili Ilıca mevkisinde bulunan ağıldan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kendisine ait 53 adet küçükbaş hayvanın çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak oluşturulan özel ekip ve Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince olay yerinde yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda; M.A. ve U.U. isimli şüpheli şahısların mağdur H.T’ye ait 2 adet çoban köpeğini zehirleyerek 53 adet küçükbaş hayvanı çaldıkları tespit etti. Adli makamların talimatıyla M.A. ve U.U. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.