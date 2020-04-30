Gençlik Merkezlerinden sağlıkçılara siperlikli maske

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde İlçe müdürlükleri ve Gençlik Merkezleri çalışanları, korona virüs tedbirleri kapsamında hastalara müdahale eden sağlık çalışanlarının ve görevli kurum personellerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla binlerce siperlikli maske üretimi gerçekleştiriyor.Bakanlıkça malzeme desteği sağlanan gençler, sağlık çalışanları ve sağlık alanında çalışan kurumların ihtiyacına destek oluyor. Gençlik merkezindeki gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla Kovit19 ile mücadele kapsamında binlerce siperlikli maske ilgili kurumlara ulaştırılmaya devam ediyor. Siperlikli maskeler; korona virüs salgınına karşı büyük çaba sarf eden sağlık personeli ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Kaymakamlıklara, belediye zabıta amirliğine, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra pazar esnafına dağıtıldı.Ülkenin zor günler yaşadığını, fakat daha önce de olduğu gibi bu imtihandan da halkın birlik ve beraberliği ile başarılı şekilde çıkacaklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Vatana, millete hizmet anlayışıyla, ’Bir maske, bir maskedir’ düşüncesiyle çalışmaya başladık. Karınca misali, devletimize küçük de olsa katkımızın olması için çalışıyoruz. Bu devlete olan borcumuzdur. Ürettiğimiz binlerce siperlikli maskeleri il merkezi ve ilçelerdeki kurum ve kuruluşlara teslim ettik. Bu çalışmaya gençlerimiz gönüllü olarak katılıyor. Gençlerimizin ve personellerimizin özverili çalışmaları ile gurur duyuyorum. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreçte alanda çalışanlara maddi ve manevi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Bütün çalışanlarımız ve gençlik liderlerimizle üretimlerimiz devam ediyor. Talep geldikçe de ilgili kurumlara ulaştıracağız" dedi.