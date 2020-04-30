Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Balıkesir Haberleri Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Giriş Tarihi: 30.4.2020 18:30 ABONE OL
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Balıkesir’in Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sigara ve tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık ilçesinde kaçak tütün ticareti yapan M.T. isimli şahsa ait araç ve iki iş yerinde yapılan aramalarda, 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA