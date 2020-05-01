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Burhaniye’de Neziha Nine aylığını getirenlere dua etti

Giriş Tarihi: 1.5.2020 15:00 ABONE OL
Burhaniye’de Neziha Nine aylığını getirenlere dua etti
Burhaniye ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan kamu görevlileri yaşlıları sevindirmeye devam ediyor. Kırsal, Ağacık mahallesinden 80 yaşındaki Neziha Özdemir’in aylığı ve bayram ikramiyesi Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi öğretmen Ahmet Altınsoy tarafından teslim edildi.
Mahalle Muhtarı Hasan Dayı ile birlikte evinde Kur’an-ı Kerim okuyan Özdemir’in kapısını çalan Öğretmen Ahmet Altınsoy, yaşlı kadının hayır duasını aldı. Öğretmen Ahmet Altınsoy ve muhtar Hasan Dayı’ya teşekkür eden Neziha Özdemir, “ Şu mübarek günde ülkem ve ümmeti Muhammedin virüsten kurtulması için Kur’an okuyorum. Muhtarımız Vefa Sosyal Gurubuna ulaştı. Öğretmenimiz de maaşımı getirdi. Hepsinden Allah razı olsun” dedi. Öğretmen Ahmet Altınsoy da, “Kendisine bu güzel düşüncesi için teşekkür ediyorum. Virüsten sonra elini öpmek için de geleceğim” dedi.
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Burhaniye’de Neziha Nine aylığını getirenlere dua etti
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