Sosyal mesafe kurallarına ve maske takmayanlara para cezası

Türkiye genelinde ve Balıkesir’de, yapılan ’’Türkiye Güven Huzur’’ adlı asayiş uygulaması 460 polisin katılımıyla 20 ilçede 35 noktada sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama esnasında Sosyal mesafeye uymayan, işyerinde maske takmayan ve 65 üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayanlara idari para cezası uygulandı."Türkiye Geneli Huzur uygulaması" kapsamında, Balıkesir’de çok sayıdaki noktada denetim yapıldı. Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde 20 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, KOM, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.Kovid-19 salgınından ülkemizi ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek ve Sokağa çıkma yasağı öncesi *sosyal izolasyon kuralının* korunmasına yönelik, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve Valilik Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda; gerçekleştirilen denetimlerde; bin 706 alışveriş yapılan iş yeri, 113 park veya bahçe, 33 mesire veya yürüyüş alanı, 224 toplu taşıma, 84 ticari olmak üzere toplam 997 araç denetlenmiş, 1 toplu taşıma, 1 ticari, 86 diğer olmak üzere toplam 88 araca 34 bin 732 TL para cezası uygulanmış, 922 şahıs sorgulanmış, 20 yaş altı 16, 65 yaş üstü 7, sosyal mesafeye uymamaktan 39 kişi olmak üzere toplam 62 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu hükmünce 22 bin 913 TL para cezası ile 2 iş yerine ise maske ve eldiven kullanmamaktan toplam 3 bin 969 TL. para cezası uygulandı.