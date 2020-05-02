Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Balıkesir Haberleri 170 Türk vatandaşı Balıkesir’de karantinaya alındı

170 Türk vatandaşı ’de karantinaya alındı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 18:15 ABONE OL
170 Türk vatandaşı Balıkesir’de karantinaya alındı
Suudi Arabistan’ın Riyad kentinden Balıkesir’e getirilen 170 Türk vatandaşı öğrenci yurdunda karantina altına alındı.
Korona virüs nedeniyle Suudi Arabistan’dan getirilen 170 Türk vatandaşı, Balıkesir Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havalimanındaki kontrollerinin ardından polis ve jandarma eşliğinde Balıkesir il merkezine getirildi. Türk vatandaşları dezenfekte edilen 7 otobüsle Balıkesir Üniversitesi’ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.
Yurt girişinde bazı yolcuların otobüsün içinde Türk Bayrağı açtığı görüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
170 Türk vatandaşı Balıkesir’de karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA