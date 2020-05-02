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’de 8 kişiye uyuşturucu operasyonu

Giriş Tarihi: 2.5.2020 10:30 ABONE OL
Balıkesir’de 8 kişiye uyuşturucu operasyonu
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı 3 ayrı operasyonda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı. Adli makamlara çıkarılan 8 kişiden 2’si tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 3 adet ekstasy hap, 1.47 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu hap ile 1.55 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2’si adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Balıkesir’de 8 kişiye uyuşturucu operasyonu
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