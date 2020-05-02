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’de Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi ve ’de bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 'Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Başlama-Bitiş

Giriş Tarihi: 2.5.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 17:15 ABONE OL
Marmara Bölgesi ve Balıkesir’de bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Başlama-Bitiş Zamanı 03.05.2020 01:00-03.05.2020 23:59" açıklaması yapıldı.
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Balıkesir’de Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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