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Yurt dışından gelen yolculara apronda tek sıralı önlem

Giriş Tarihi: 2.5.2020 17:15 ABONE OL
Yurt dışından gelen yolculara apronda tek sıralı önlem
Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan’dan getirilen 170 Türk vatandaşı, Balıkesir Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havalimanındaki kontrollerinin ardından polis ve jandarma eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesi’ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’na hareket etti.
Suudi Arabistan’ın Riyad kentinden havalanan özel bir uçak ile yurda getirilen 170 Türk vatandaşı Koca Seyit Havalimanına 4 saatlik bir uçuşun ardında iniş yaptılar. Uçaktan geniş güvenlik önlemleri altında indirilen yolcular apronda sosyal mesafeli tek sıra yaptırılarak sağlık kontrolleri için bekletildi. Sağlık kontrolleri yapılan yolcular daha sonra gümrük işlemlerini yaptırdılar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler ile 170 kişi Balıkesir Üniversitesi’ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci yurduna doğru polis ve jandarma eşliğinde yola çıkarıldılar.
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Yurt dışından gelen yolculara apronda tek sıralı önlem
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