Burhaniye’de bahçelere gül güzelliği

Burhaniye ilçesinde, baharın gelişi ile birlikte Ören’deki tarihi meşe ağaçları yeşerirken, park ve bahçelerde de güller atı. Bahçesinde renk renk güller yetiştiren Mustafa Devrim, güllerin kendisini dinlendirdiğini söyledi.Burhaniye’de baharın gelmesiyle birlikte doğada kartpostallık görüntüler oluştu. Ören mahallesindeki bin 620 adet tarihi meşe ağacı yapraklanırken, bahçelerde de renk renk güller açtı. İstanbul’dan gelen Mustafa Devrim de, Ören mahallesindeki bahçesini güllerle donattı. Bahçede çok sayıda meyve ağacı bulunduğunu anlatan Devrim, “ Bu yıl meyve ağaçlarına da güllere de çok iyi baktım. Ağaçlarda meyveler oluşurken, güllerde açmaya başladı. Güllere bir bakan tekrar bakıyor. Bunlar beni dinlendiriyor” dedi.