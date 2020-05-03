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Manyaslılar sokağa çıkma yasağına uyuyor

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:45 ABONE OL
Manyaslılar sokağa çıkma yasağına uyuyor
3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına Manyaslılar her zaman olduğu gibi kanunlara uydu ve yasaklama kurallarını yerine getirdiler.
Manyas İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığının sürekli olarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ki devriyeleri sürerken, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmamasına, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına harfiyen uyduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti. Kaymakam Muhammed Kaya "Biraz daha sabırlı olacağız ki! Normal hayata daha kısa zamanda dönelim, Vefa Sosyal Destek Gurubumuz daima vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her hangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Talep eden vatandaşlarımızın maaşlarından, erzak, ilaç ihtiyaçları veya bunun gibi taleplerini yerine getiriyorlar. Ben burada emeği geçen personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Manyas’ta ki meydanlar ve caddeler, görevliler hariç bomboş kaldı.
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Manyaslılar sokağa çıkma yasağına uyuyor
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