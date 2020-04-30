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Aspiratör bacasındaki 8 yavru kuş telef olmaktan son anda kurtarıldı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:00 ABONE OL
Aspiratör bacasındaki 8 yavru kuş telef olmaktan son anda kurtarıldı
Bartın’ın Ulus ilçesindeki bir evin aspiratör bacasında yuva kuran kuşların yavruları telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Ülke genelinde yaşanan korona virüs salgını sonrası memleketi Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Akören Söküller köyüne giden Hasan Şimşek, evinin mutfağındaki aspiratörün bacası çekmeyince kontrol etmeye başladı. Bu sırada bacadan gelen kuş seslerini de duyan Şimşek, boruyu çıkarttığında kuşun yuva yaptığını ve yavruladığını fark etti. Aspiratör bacasında yavru kuşları telef olmaktan kurtaran Hasan Şimşek, borunun içinden 8 yavru kuşu çıkartarak, balkonda onlara yeni bir yuva yaptı.
Yaşanan olayla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Hasan Şimşek, “ Aspiratör bacası çekmez oldu. Tıkalı gibiydi. Bende boruyu çıkarttığımda içinde kuş yavruları varmış. Onları alarak onlara yeni bir yuva yaparak annelerine kavuşturduk. Yanmaktan son anda kurtardık” dedi.
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Aspiratör bacasındaki 8 yavru kuş telef olmaktan son anda kurtarıldı
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