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Sason’da iki bina karantinaya alındı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:00 ABONE OL
Sason’da iki bina karantinaya alındı
Batman’ın Sason ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iki bina karantinaya alındı.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilçe merkezindeki Orta Mahallesi’nde bulunan iki binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametgahlarında kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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Sason’da iki bina karantinaya alındı
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