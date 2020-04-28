4. sınıf öğrencisinden anlamlı hediye

Batman’ın Sason ilçesinde 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelik (10) okuduğu 70 kitabı, şehit, gazi ve yetim çocuklara verilmek üzere, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine gönderdi.Sason İstiklal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelik, okuduğu hikaye, öykü ve romanlarını şehit, gazi ve yetim çocuklarına hediye edilmek üzere ilçede faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik’e teslim etti. Çelik, Yunus Emre Çelik’in hediye ettiği kitaplara çeşitli kırtasiye malzemesi ekleyerek ilçedeki şehit, gazi ve yetim çocuklarına teslim ettiklerini söyledi. Çelik, Yunus Emre’nin kendilerine ulaşarak okuduğu 70 faklı türdeki kitabı bağışlamak istediğini kaydetmesi üzerine, kitapları ondan alarak ilçede değişik yerlerde ikamet eden şehit, gazi ve yetim çocuklarını teslim ettiklerini ifade etti.