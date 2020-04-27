Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bayburt Haberleri Huzurevinde 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif

Huzurevinde 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif

’ta Huzur evinde yapılan sağlık taramasında 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.Bayburt’ta Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan sağlık taramasında 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından huzurevi sakinlerinin tamamı ve görevli personel tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Huzur evinde ise dezenfekte çalışması başlatılırken valilik konuya ilgili bir açıklama yaparak, olayla ilgili

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:15 ABONE OL
Bayburt’ta Huzur evinde yapılan sağlık taramasında 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bayburt’ta Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan sağlık taramasında 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından huzurevi sakinlerinin tamamı ve görevli personel tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Huzur evinde ise dezenfekte çalışması başlatılırken valilik konuya ilgili bir açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Huzurevinde 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA