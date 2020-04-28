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Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak yağış

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesinde aralıklı sağanak yağış bekleniliyor.Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçecek.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzey batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Trabzon ve Rize’de 9, ’ta 4, Giresun’da 10

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:45 ABONE OL
Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak yağış
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesinde aralıklı sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzey batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Trabzon ve Rize’de 9, Bayburt’ta 4, Giresun’da 10, Gümüşhane’de 5, Artvin’de 6 derece.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise; Trabzon ve Giresun’da 15, Bayburt ve Artvin’de 14, Gümüşhane ve Rize’de 16 derece olması öngörülüyor.
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Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak yağış
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