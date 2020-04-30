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’ta dezenfeksiyon mesaisi

Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere kentin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.Bayburt Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak için kamu alanları, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.Ekipler bugün de toplu kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam etti. Toplum sağlığı için dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesi’ni köpüklü su ile yıkadı.Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:45 ABONE OL
Bayburt’ta dezenfeksiyon mesaisi
Bayburt Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere kentin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.
Bayburt Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak için kamu alanları, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
Ekipler bugün de toplu kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam etti. Toplum sağlığı için dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesi’ni köpüklü su ile yıkadı.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte çalışmaları yerinde takip etti.
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Bayburt’ta dezenfeksiyon mesaisi
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